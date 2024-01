CJ Maramureș: echipamente de peste 54,6 milioane lei pentru Aeroportul Internațional Maramureș La Aeroportul Internațional Maramureș, in prezent sunt in implementare 3 proiecte majore de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, și anume: construirea unui nou terminal de pasageri, a remizei PSI și a drumurilor perimetrale, dar și dotarea cu echipamente specific pentru creșterea gradului de siguranța pe aeroport. Astfel, au fost achiziționate 37 de echipamente noi, care au rolul de a garanta securitatea pasagerilor de pe Aeroportul Internațional Maramureș și, totodata, de a crește gradul de siguranța aeroportuara. Livrarea echipamentelor a inceput inca din luna septembrie 2023, iar pana… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

