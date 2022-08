Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duta, s-a predat la Poliție, urmand sa fie incarcerat. ”Avand in vedere decizia instantei, astazi, 25 iulie 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au pus in aplicare un mandat de…

- Peste 7.600 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anuntat, marti, Ministerul Sanatatii. Este cel mai mare numar de infectari din luna martie. ”In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.658 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.370 mai…

- Ministerul Sanatatii a anunțat, marti, ca un nou caz de variola maimutei a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat cu varsta de 22 de ani din Bucuresti. Conform sursei citate, starea lui de sanatate este buna si se afla in izolare in spital. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticati…

- Un numar de 4.044 de cazuri noi COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, din 4.611 de teste. De asemenea, au fost raportate 9 decese. Ministerul Sanatații a revenit la raportarea zilnica, dupa creșterea imbolnavirilor. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.044 cazuri noi de persoane…

- In Romania au fost diagnosticate trei noi cazuri de variola maimutei, a transmis Ministerul Sanatatii (MS). Este vorba despre trei barbati, cu varste intre 24 si 38 de ani, din Bucuresti, starea lor de sanatate fiind buna. Potrivit MS, cei trei barbați sunt din Bucuresti și au varste de 24 de ani, 33…

- Incepand cu data de 1 iulie, cei care circula cu autobuzul in București și in județul Ilfov vor avea voie sa calatoreasca impreuna cu animalele de companie. Decizia a fost luata la cererea președintelui Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma. „Ilfovul spune DA animalelor de companie in autobuze”,…

- Pachetele medicale de prevenție vor deveni obligatorii din 2023, iar cei care nu merg la medicul de familie pentru aceste servicii ar putea fi sancționați, a declarat, joi, președintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan, potrivit Digi 24. „De la 1 aprilie, programul-cadru…

- Romanii de peste 18 ani pot face, incepand din 16 mai, a patra doza de vaccin anti-COVID cu serul de la Pfizer BioNTech, a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații. Vaccinarea se face la cerere, in centrele de vaccinare și cabinetele medicilor de familie. Potrivit MS, administrarea dozei a patra de vaccin…