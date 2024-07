CJ Ilfov își onorează trecutul: Ziua de voluntariat și tradiții în Măgurele Consiliul Județean Ilfov a lansat un apel catre comunitatea locala și nu numai, invitandu-i pe toți cei dornici sa faca parte dintr-un eveniment cu adevarat special in acest weekend. Sub sloganul „Fara trecut nu exista viitor”, autoritațile locale au pregatit o activitate menita sa aduca tradițiile din trecut in prezent, prin finalizarea Casei Tradiționale Ilie […] The post CJ Ilfov iși onoreaza trecutul: Ziua de voluntariat și tradiții in Magurele appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

