- Consiliul Județean Satu Mare a aprobat astazi planul de depunere a proiectului ce vizeaza achiziționarea a 10 microbuze școlare electrice pentru transportul elevilor din județ. Finanțarea proiectului, in valoare de 14.958.578 lei, urmeaza a fi asigurata de Administrația Fondului de Mediu. Acesta este…

- Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a semnat contractul de finantare pentru achizitia a 24 de microbuze scolare electrice, in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a informat institutia administrativa. CJ Vaslui a depus un proiect pentru achizitia altor zece de microbuze si prin…

- Administrația locala a caștigat, in luna iulie, prin Administrația Fondului pentru Mediu o finanțare nerambursabila de aproape 2 milioane de lei, pentru stații de incarcare a mașinilor electrice. Stațiile duble, de cate 60 kw fiecare, vor fi amplasate acolo unde este o concentrare mai mare de autoturisme,…

- Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, sustine ca Administratia Fondului pentru Mediu pune la dispozitia consiliilor judetene 300 milioane de lei pentru achiziția de microbuze electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat. „Timp de doua…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet, a anunțat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, lansarea programului destinat achiziției de microbuze electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, care vor fi utilizate in transportul școlar al elevilor. Programul are un buget…

- 500 de primarii din țara, mai puțin Targu Mureș, s-au inscris in Programul Rabla Local anul acesta pentru a beneficia de la Administrația Fondului de Mediu (AFM) de 80% din suma-stimulent pentru beneficiarii mașinilor uzate. Și Primaria Miercurea Ciuc este beneficiara acestui program pentru care inscrierile…

- Cererea de finanțare depusa de Consiliul Județean Dambovița pentru achiziționare a 31 de microbuze electrice destinate transportului școlar a fost admisa, astazi. Sursa de finanțare este PNRR prin programul "Microbuze electrice pentru elevi". CJD a incheiat acorduri de asociere cu localitațile carora…

- CJ Dambovița a avut o ședința maraton, au fost aprobate 83 de proiecte cu finanțare prin PJDL, ce vor fi implementate de catre 53 de primarii in asociere cu CJ Dambovița. Suma necesara implementarii acestora se ridica la peste 130.000.000 de lei, cofinanțarea CJ Dambovița fiind de 54.000.000 de lei.…