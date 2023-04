CJ Gorj va aloca finanțări nerambursabile de 220.000 de lei Consiliul Județean Gorj va aloca anul acesta finanțari nerambursabile in valoare de 220.000 de lei. In acest sens va fi aprobat saptamana aceasta Ghidul solicitantului privind regimul finanțarilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj. Sunt fonduri alocate pentru activitați nonprofit de interes general, pentru anul 2023. Va exista o Comisie de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabila de la bugetul Județului Gorj in anul bugetar 2023. Consiliul Județean Gorj poate acorda finanțari nerambursabile din fondurile publice proprii, pe baza de contracte de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

