CJ Dolj vă invită să descărcați ghidul digital al judeţului Bine veniși! Ce face Doljul perfect și simplu? Este mesajul prin care Consiliul Județean (CJ) Dolj intampina utilizatorii in ghidul turistic digital al județului, „Discover Dolj App“ . Lansata in vara anului trecut, aplicatia mobila „Discover Dolj“ cuprinde peste 750 de pagini ale obiectivelor turistice și ale punctelor de interes din tot teritoriul. „«Perfect și simplu» sunt cuvintele prin care se pot caracteriza valorile reprezentative ale Doljului. Ele sunt evidențiate foarte bine de aceasta platforma de promovare a judetului nostru ca destinație turistica, gandita pentru a fi utilizata atat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

