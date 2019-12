CJ Dolj dă bani pentru salarii la unele primării din judeţ Ultima sedinta ordinara a Consiliului Judetean (CJ) Dolj din acest an a fost una linistita, proiectele de hotarare de pe ordinea de zi nestarnind controverse. CJ Dolj s-a dovedit darnic cu unele primarii din judet, care au ramas pe final de an fara bani de salarii. De fapt, institutia a primit multe cereri de ajutor financiar de la bugetul judetului, dar nu toate au fost aprobate. „Am dat bani doar celor care au avut neaparata nevoie, care au avut cu adevarat probleme cu plata salariilor si a drepturilor persoanelor cu handicap“, a explicat presedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa. In proiectul de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

