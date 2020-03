CJ Dolj cheltuie din creditele anilor trecuți. Are la dispoziție 110 milioane de lei CJ Dolj cheltuie din creditele anilor trecuți. Consiliul Județean (CJ) Dolj a aprobat, in ședința ordinara de saptamana trecuta, cheltuirea in acest an a peste 110 milioane de lei, bani proveniți exclusiv din credite contractate in anii anteriori. Consilierii județeni din Dolj au votat, in unanimitate, aprobarea executiei creditului intern pe anul 2019 si a bugetului creditului intern pe anul 2020. Potrivit hotararii CJ Dolj, 110.739.700 de lei – bani obținuți din diverse credite, vor fi folosiți in acest an pentru a asigura cofinanțarea mai multor obiective de investiții derulate cu finanțare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

