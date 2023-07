Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25-28 iulie 2023, Centrul Judetean de Cultura Dambovita va organiza cea de-a VII-a editie a Festivalului de teatru pentru copii „Mimesis Fest”, ce are ca scop promovarea si stimularea artei interpretative si este, totodata, o alternativa de petrecere a vacantei in aer liber. In cadrul festivalului…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

- Ia romaneasca, simbol național, element care ne evidențiaza istoria, prezentul, trainicia, și principala piesa din componenta costumului traditional romanesc, in jurul careia se contureaza, in mod extrem de placut, celelalte elemente ale acestuia, a fost sarbatorita de CJ Dambovita la Centrul Județean…

- Pentru ca in fiecare an, pe 24 iunie, se sarbatorește Ziua Universala a Iei, sau „camașa cu altița”, așa cum mai este denumita, CJ Dambovita prin Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza, pe data de 23 iunie, un eveniment special dedicat acestui element de tezaur național. Esența IEI consta…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, are deosebita placere de a anunța ca, in perioada 1 iunie – 27 august 2023, Muzeul de Arta din Targoviște va gazdui expoziția „Pictura plus pictura egal pictura”, semnata de Marin Mihai Horea și Mihai Sarbulescu. …

- Școala Gimnaziala Speciala Targoviște și partenerii: Consiliul Județean Dambovița, Inspectoratul Școlar Județean Dambovița, Casa Corpului Didactic Dambovița, Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Dambovița au derulat activitați specifice care au condus la petrecerea unui timp de calitate…

- Pe data de 18 mai, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura, alaturi de Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania și Complexul Muzeal Național „Curtea Domneasca” Targoviște organizeaza un Recital de Camera. Astfel, joi, 18 mai, CJ Dambovita va așteapta la Muzeul…

- Centrul Județean de Cultura Dambovița, in cadrul parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Dambovița, a fost gazda unei activitați care face parte din proiectul Erasmus + „The Great Debate”, derulat de Colegiul Național „Ienachița Vacarescu” din Targoviște. 18 profesori din Suedia, Marea Britanie…