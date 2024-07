CJ Dâmbovița: Investițiile în echipamente medicale și condiții optime de lucru la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște CJ Dambovița a marcat un pas important in proiectul „Sanatate pentru Dambovița” prin semnarea a 7 contracte de achiziții in valoare totala de peste 20,5 milioane de lei. Aceste investiții sunt menite sa reduca riscul infecțiilor nosocomiale și sa asigure condiții optime de lucru pentru medicii din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targoviște. Printre echipamentele [...] The post CJ Dambovița: Investițiile in echipamente medicale și condiții optime de lucru la Spitalul Județean de Urgența Targoviște first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

- In aceasta dupa-amiaza, in prezența ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, s-a inaugurat noua cladire a Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Județean de Urgența Targoviște. Proiectul a fost implementat de CJ Dambovița, cu o valoare de aproximativ 20,5 milioane de lei, din care 13 milioane…

- Inceput de saptamana in forța pentru PSD Dambovița, președintele PSD, Marcel Ciolacu, secretarul general al PSD, Paul Stanescu, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, și europarlamentarul Mihai Tudose au fost prezenți ieri in județul Dambovița. Dupa vizita de pe șantierul DN7 Baldana-Titu și inaugurarea…

- Inaugurarea noului corp de cladire cu angiograf la Spitalul Județean de Urgența Targoviște: Un pas important pentru sanatate, prezenți la eveniment au fost premierul Romaniei, Marcel Ciolacu și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Toata implicarea in tot ce inseamna modernizarea și dotarea celei mai…

- Premierul Marcel Ciolacu, insoțit de alți miniștri din cabinet, va ajunge, luni dupa-amiaza, in județul Dambovița. Vizita sa de lucru va incepe,in jurul orei 16.30, pe șantierul Drumui Național 7 Baldana – Titu. Aceasta șosea se afla in plin proces de reabilitare și modernizare. In cadrul vizitei de…

- Astazi, premierul Marcel Ciolacu face o vizita de lucru in județul Dambovița, va fi insoțit de mai mulți miniștri din cabinet. Vizita va incepe la șantierul pentru modernizarea Drumului Național 7 Baldana – Titu. Oficialii vor participa și la inaugurarea noii secții de cardiologie a Spitalului Județean…

