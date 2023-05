Stiri pe aceeasi tema

- A fost admis și declarat eligibil proiectul de 65.000.000 de al lei CJ Dambovița, prin care vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale 60 de unitați școlare din 52 de localitați dambovițene, dar și Palatul Copiilor și Clubul Sportiv Școlar. Prin proiectul depus de Consiliul…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita sa vizitați, expozitia „GABRIEL POPESCU – ATELIERUL ȘI MELEAGURILE NATALE – donații 2019 – 2022 ale istoricului de arta IOANA BELDIMAN”, care a fost deschisa la Casa Atelier Gravor Gabriel Popescu…

- Dambovițeanca Andrada Dinu, sportiva legitimata la CS Targoviște, a reușit o frumoasa performanța, fiind caștigatoarea titlului de vicecampioana naționala la judo, in urma participarii la Campionatul Național U14-16 de la Sibiu. Sportiva antrenata de Ilie Torcica a cucerit medalia de argint la U14,…

- BANI… O singura unitate de invatamant din Vaslui va primi finantare prin Programul national de investitii „Scoli sigure si sanatoase„. Este vorba despre Scoala primara din satul Horga, comuna Epureni, incadrata in clasa I de risc seismic. Alaturi de aceasta unitate de invatamant, vor mai fi consolidate…

- In ședința Consiliului Județean Dambovița, ???? ???????????????? ???????????????????? ???????????? ???????????? ???????????????? ș???? ????????????știent ???????????????????????????? ????????????????????????????ț???????????????????? ???????????? ????????????????ț???????? ????????????????????????????ț????…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat, in ședința de ieri, 51.477.000 de lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unitați administrativ – teritoriale din județul Gorj afectate…

- Prefectura Cluj anunța ca nu exista la nivelul județului unitați de invațamant care sa desfașoare activitați didactice in imobile incadrate in clase de risc seismic La sediul Prefecturii Cluj avut loc miercuri o ședința de lucru in sistem videoconferința sub conducerea ministrului afacerilor interne,…