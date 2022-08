Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a semnat ordinul de incepere a lucrarilor de extindere a Secției de Cardiologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviște, unul dintre proiectele mult așteptate la capitolul Sanatate. Este a treia investiție majora demarata de Consiliul Judetean…

- Președintele CJ și președinte PSD Dambovița, Corneliu Ștefan alaturi de echipa sa a mers sa stea de vorba cu gaeștenii dar totodata i -a informat despre proiectele pe care CJ Dambovița le va implementa in orașul Gaești. Cu 80.000.000 de lei, bani pe care Consiliul Județean Dambovița ii are aprobați…

- A fost lansata licitatia pentru construirea unui nou stadion la Targoviste, un proiect in valoare de 300 de milioane de lei, a anuntat, luni, pe Facebook, presedintele CJ Dambovita, Corneliu Stefan. „A fost lansata licitatia pentru construirea noului stadion de la Targoviste, proiect in care Consiliul…

- Festivalul „Peștera –Padina” in perioada 12-14 august 2022, evenimentul este organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, și se va desfașura in zona Telecabina Peștera din Masivul Bucegi. Prin acest eveniment se urmarește promovarea potentialului turistic din…

- Cupa Micilor Pescari 2022, un eveniment de excepție in natura, DISTRACȚIE, VOIE BUNA, PESCUIT, PODIUM, CUPE, MEDALII, PREMII, MULTE SURPRIZE și nu in ultimul rand implicare și daruire totala din partea organizatorilor A.P.A.- ASOCIAȚIA PESCARI AMARAȘTENI, acestea au fost ingredientele celei mai reușite …

- In Dambovița, pentru Proba A – evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, sunt așteptați 2515 absolvenți. Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiune), a inceput luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate in intervalul 6 – 16 iunie. “Conform…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, a fost prezent, in perioada 27 – 28 mai 2022, la Targul European al Castelelor, editia a VII-a, organizat la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara, eveniment unic in Romania, care doreste sa promoveze…

- Duminica, 22 mai, au fost programate meciurile din etapa cu numarul 9 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1 Feminin!In urma meciurilor disputate astazi, a mai ramas de jucat o singura etapa, la finalul careia se va stabili campioana Romaniei. Meciul din etapa 9 transmis pe FRF TV a fost cel […] Articolul…