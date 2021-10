Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna intentioneaza sa achizitioneze sediul AFACOV din municipiul Sfantu Gheorghe, care a fost scos la vanzare la circa 800.000 de euro, pentru a putea asigura spatiile necesare desfasurarii activitatii Scolii Populare de Arte si Meserii. Presedintele CJ, Tamas Sandor, a declarat,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, joi, suplimentarea bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu suma de 3 milioane de lei, pentru asigurarea cheltuielilor de functionare pana la sfarsitul anului. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a mentionat ca aceasta…

- Steagul judetului Covasna, cu privire la care a fost adoptata recent o hotarare de Guvern, a fost arborat oficial joi pe cladirea Consiliului Judetean, din municipiul Sfantu Gheorghe. Presedintele Consiliului Județean, Tamas Sandor, a declarat ca au trecut aproape sase ani de cand steagul a fost aprobat…

- Procurorii anticoruptie au efectuat, dimineața, 4 perchezitii in patru locatii din judetul Iasi, dintre care trei la sediile unor institutii publice, intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie savarsite in perioada februarie – august. Una dintre instituțiile vizate este Consiliul Județean. Presedintele…

- Procurori din cadrul DNA Bucuresti au efectuat, joi, perchezitii la sediul Consiliului Judetean Iasi, dar și la Școala Populara de Arte din oraș, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de coruptie savarsite in perioada februarie – august 2021, scrie Ziarul de Iași. Conducerea Consiliului Judetean Iasi…

- Evenimentul se va desfasura in in perioada 10-12 septembrie. Competitiile de individual si stafeta la sprint urban, distanta medie si lunga vor avea loc in Rezervatia Naturala Mestecanisul de la Reci, in orasele Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc si imprejurimile acestora. Festivitatea de deschidere…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe afirma ca multi pacienti cu COVID-19, dar si cu alte boli, amana sa apeleze la medici, preferand sa se trateze acasa. Din acest motiv ei ajung in stare grava la Urgenta. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a facut, miercuri, un apel…