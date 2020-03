Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1500 de romani din Italia sunt așteptați sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu și sa fie bagați in carantina in mai multe hoteluri din stațiunea Mamaia. Informația a fost confirmata de Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, care a criticat dur decizia Guvernului…

- Hotelul Flora din stațiunea Mamaia a fost transformat in centru de carantina, iar romani care vin din zone roșii au fost cazați deja. Este vorba de un grup de romani care vin din Italia, țara care se afla integral in carantina. Joi seara, un alt grup, de aproximativ 10 persoane venite din Germania,…

- Scandal, astazi, in vama Cenad, unde au s-au prezentat la intrarea in țara, 12 cetațeni romani, șase adulți și șase minori, care calatoreau in trei autoturisme inmatriculate in Italia. ” Cu ocazia efectuarii formalitaților, persoanele au declarat polițiștilor de frontiera ca vin din localitatea Torino,…

- Un autocar cu 21 de romani veniți din Italia a trecut granița. Oamenii au fost plasați in carantina, iar autocarul va fi dezinfectat. Un autocar cu 21 de romani, venit din Italia, a trecut, marți, granița de...

- Italia este cea mai afectata tara de COVID-19 dupa China. Ultimul bilant al autoritatilor italiene arata ca au murit din cauza coronavirusului 336 de persoane, iar numarul infectarilor depaseste acum 7300. Premierul Italiei a instituit prin decret carantina in nordul Italiei, ceea ce afecteaza 16 milioane…

- Primarul general la Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca șase romani veniți de pe vasul de croaziera ''Diamond Princess'' din Japonia, care au stat in carantina in locatia pusa la dispozitie de Primaria Capitalei, au plecat vineri acasa.''Veste buna! Cele sase persoane venite de pe vasul de croaziera…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, atenționeaza ca noile ordonanțe de urgența introduse de Guvernul Orban vor avea un impact negativ major asupra sistemului național de urgența. Arafat scrie, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca a transmis Guvernului un punct de vedere…

- Parodontoza este o afecțiune orala foarte grava, cu multiple implicații nu doar la nivelul dinților, ci și la nivelul intregii sanatați a organismului. Stadiul final al parodontozei consta in pierderea dinților, aceasta putand afecta sistemul nervos și cardiovascular.