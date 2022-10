CJ Cluj a început construcția podului provizoriu din Someșu Rece, pe drumul județean 107P Consiliul Județean Cluj a inceput lucrarile de construire a unui pod provizoriu in localitatea Someșu Rece, comuna Gilau, pe drumul județean 107P. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Scopul construirii podului este de a permite derularea circulației rutiere pe acest drum de mare interes, mai ales turistic, in deplina siguranța. Termenul de finalizare a lucrarii este de maximum 30 de zile. Ulterior, vechiul pod va fi demolat, urmand a fi construit unul nou, conform celor mai exigente standarde in domeniu”. Lucrarile de intervenție in regim de prima urgența vizeaza construirea unui… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a inceput lucrarile de construire a unui pod provizoriu in localitatea Someșu Rece, comuna Gilau, pe drumul județean 107P. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat ca ”scopul construirii podului este de a permite derularea circulației rutiere pe acest…

- Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrari de intreținere curenta și periodica pe sectorul de drum Habadoc – Buza – Feldioara, situat pe drumul județean DJ 161F. Acestea vizeaza, in ansamblu, un sector in lungime de peste 17 kilometri, cuprins intre km 8+000 și km 25+024 și se vor finaliza…

- Consiliul Județean Cluj a transmis in vederea publicarii in SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul referitor la achiziționarea serviciilor de execuție a lucrarilor de edificare a Centrului Integrat de Transplant de la Cluj. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Intram…

- Consiliul Județean Cluj anunța reluarea, incepand cu ora 13.00, a circulației rutiere pentru vehiculele cu masa sub 3,5 tone pe podul situat la km 4+310 al drumului județean DJ 107P Gilau (DN 1) – Someșu Rece – Marișel – DN 1R.Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat ca ”incepand…

- In ultimele zile, Consiliul Județean Cluj a facut eforturi intense pentru repararea podului din Gilau, intre localitațile Someșu Rece și Someșu Cald, care a fost in pericol sa se prabușeasca. Citește și: Podul situat pe Drumul Județean DJ 107P, KM 4+310 in pericol de prabușire! Se inchide circulația!…

- Consiliul Județean Cluj a facut eforturi intense in ultimele zile pentru repararea podului din Gilau, intre localitațile Someșu Rece și Someșu Cald, care a fost in pericol sa se prabușeasca. Lucrarile sunt pe ultima suta de

- Consiliul Județean Cluj a reușit sa apropie lucrarile de termenul pentru repararea podului din Gilau, intre localitațile Someșul Rece și Someșul Cald, care a fost in pericol sa se prabușeasca. Lucrarile de reparare a podului din Gilau, intre localitațile Someșu Rece și Someșu Cald, care a fost mult…

- Consiliul Județean Cluj a facut eforturi intense zilele acestea pentru repararea podului din Gilau, intre localitațile Someșu Rece și Someșu Cald, care a fost in pericol sa se prabușeasca.