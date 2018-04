Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai adesea, vacanta de Paste reprezinta primul concediu al anului, cateva zile in care iesim din rutina pentru a fi alaturi de familie si de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani si a aflat cum…

- Wizz Air, una dintre companiile aeriene din Europa cu cea mai mare crestere și liderul pieței din Romania, sarbatorește in aceasta luna aniversarea a noua ani de la deschiderea bazei din Timișoara cu o reducere de 20% pentru toate zborurile rezervate astazi, pentru membrii WIZZ Discount Club. Wizz Air…

- Compania Naționala de Transporturi Aeriene TAROM suspenda in sezonul de vara zborurile cu plecare din Iași catre Torino, Madrid și Munchen, dar și Suceava – Torino. Singurele rute internaționale pe care TAROM le va mai opera de la Iași raman cele catre Tel Aviv și Luton. Ruta Iași – Madrid a fost inaugurata…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai. Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena,…

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Cateva zeci de persoane au protestat sambata la Consulatul Romaniei din Milano, avant pencarte pe care scria "Din Milano In Romania, jos Guvernul si hotia!" Proteste au fost anuntate si in orase din afara tarii: Buenos Aires, Viena, Bruxelles, Toronto, Zurich, Fribourg, Helsinki, Bordeaux,…

- Daca ne hotaram din ianuarie unde si cand vrem sa mergem in vacanta economisim bani. Aceasta este cea mai buna perioada sa ne cumparam bilete de avion. In plus, pachetele oferite de agentii sunt mai ieftine si cu 60%. Sfatul specialiştilor este să urmărim constant şi mişcările…