Stiri pe aceeasi tema

- Convocat in ședința extraordinara, in format online, astazi, 13 iulie 2022, Consiliul Județean Argeș, in care au fost adoptate doua hotarari. Astfel, consilierii județeni au aprobat Devizul general estimativ – actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți documentației tehnico…

- Doua aspecte privind reabilitarea și consolidarea Spitalului Județean de Urgența Pitești au fost discutate astazi, 13 iulie, la ședința extraordinara organizata de Consiliul Județean Argeș. Astfel, consilierii județeni au aprobat Devizul general estimativ – actualizat și a indicatorilor tehnico-economici…

- Ministerul Dezvoltarii a publicat, recent, lista proiectelor care vor primi finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Orașul Campeni a primit finanțare o finanțare de aproape 16 milioane de lei, pentru un numar de patru proiecte: – Pod 1 din beton pe str. Izvoarelor peste raul…

- Consilierii locali dejeni sunt convocați marți, 31 mai, la ședința ordinara a Consiliului Local Dej, care se va desfașura in sala de ședințe a primariei. Lucrarile ședinței se vor desfașura in Sala de ședințe a Consiliului Local, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Proiect de hotarare privind predarea catre…

- Noul pod de la Mihaești, al șaptelea proiect finalizat de Consiliul Județean Argeș, a fost inaugurat miercuri, 25 mai. Au participat președintele CJ, Ion Minzina, vicepreședinții Marius Nicolaescu și Adrian Bughiu, primarul comunei, preoți și copii imbracați in costume populare. „O noua investiție a…

- Cladirile de pe aeroportul utilitar de la Cioca vor intra in reparații, iar pentru aceasta se vor solicita fonduri din Programul Național de Redresare și Reziliența, au decis consilierii județeni in cadrul unei ședințe de plen extraordinare. Vizate sunt hangarul, corpul administrativ și aerogara. Consilierii…

- Primaria municipiului Vaslui va construi 100 de apartamente pentru tineri in cadrul unui proiect care urmeaza sa fie finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Potrivit reprezentantilor municipalitatii,…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a publicat lista alocarilor pentru Programul National de Investitii (PNI) „Anghel Saligny”, a carui valoare integrala este de 52,5 miliarde de lei.