Stiri pe aceeasi tema

- Pe 01 octombrie 1973, la Sfantu Gheorghe lua fiinta Clubul Sportiv Oltul, institutia sportiva care de-a lungul anilor a reprezentat coloana verterbrala a sportului din județul Covasna. Scurt istoric Clubul a cunoscut mai multe denumiri, incepand cu C.S. Oltul, apoi Clubul Sportiv Muncitoresc si in cele…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe va prezenta, in octombrie, premiera spectacolului „Sakura Sandwich”, in regia lui Irisz Kovacs, o „incursiune amuzanta in cultura contemporana a internetului”, a anuntat, luni, conducerea institutiei. Potrivit reprezentantilor teatrului, „Sakura Sandwich”…

- A trecut o saptamana și cateva zile de la desfașurarea celei de a doua ediții a Festivalului folcloric DATINA JUNILOR organizat de Asociația JUNII COVASNEI vineri, 8 septembrie a.c., la Centrul Cultural din orașul Covasna, insa bucuria daruita celor prezenți prin frumoasele cantece și dansuri populare…

- Micro este tema centrala a celei de-a 9-a editii a Festivalului de Arte Contemporane pulzArt, ce va avea loc in perioada 14-17 septembrie la Sfantu Gheorghe, au anuntat, luni, organizatorii. Potrivit acestora, pulzArt isi propune sa prezinte publicului noile tendinte culturale care isi pun amprenta…

- Cea de a doua ediție a Festivalului Sepsi Tabako care a inceput astazi, 31 august, și se desfașoara timp de trei zile, are ca invitați peste peste 50 de artiști din țara și din Ungaria, care vor concerta pe cele trei scene amenajate in curtea fostei Fabrici de țigarete din Sfantu Gheorghe. Potrivit…

- Organizatorii celei de VIII-a editii a Festivalului DbutanT, respectiv Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si Teatrul de Stat din Constanta (TSC), au anuntat, marti, cele cinci spectacolele selectate pentru finala competitiei din acest an, consacrata debutului coregrafic. Potrivit regulamentului,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 2 august a.c. avea in evidența un numar de 94 locuri de munca vacante, in localitațile Sfantu Gheorghe, Intorsura Buzaului și Targu Secuiesc. Persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca au șansa de a…

- Inca patru medalii- doua de aur, una de argint și una de bronz- obținute de atleții covasneni Mititelu Damian Didier și Vasile Rut Cristina, legitimați la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, la Campionatul Național de Seniori și Tineret U23-aer liber, imbogațesc palmaresul clubului covasnean.…