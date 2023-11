Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o noua abordare ecologica, experții in gradinarit propun patru metode alternative pentru eliminarea cioatelor de copaci, punand accent pe descompunerea naturala și minimizarea impactului asupra mediului. Prima metoda, cea mai ecologica, implica acoperirea cioatei cu o prelata impermeabila și opaca,…

- Ministerul de Externe din Qatar a transmis sambata ca bombardamentele continue asupra Fașiei Gaza au complicat eforturile sale de a media eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, informeaza Reuters.Ministrul de externe, șeicul Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, a facut acest comentariu in cursul…

- Alegerea unei canapele este mai mult decat o simpla decizie de design interior. Este o declarație despre personalitatea, gusturile și stilul tau de viața. Intr-o lume in care opțiunile de mobilier sunt aproape infinite, sa cunoști cele mai populare 10 tipuri de canapea din piele naturala te va ajuta…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca modernizarea tarii si investitiile trebuie sa continue anul viitor. ”Trebuie sa le explicam oamenilor ca viziunea liberala este cea care le va asigura familiilor din Romania un trai mai bun aici, acasa”, le-a spus el liberalilor din judetul Satu Mare.…

Pușcaș, dezvaluiri incredibile despre Stoichița. Cu ce se ocupa inainte sa ajunga antrenor la Steaua: „Facea afaceri cu Germania, lua mașini și le vindea". Exclusiv

Perspective despre economia Romaniei: Agenția S&P se aștepta ca activitatea economica sa incetineasca in 2023, dar va raporta una dintre cele mai puternice rate de creștere reala din Europa Centrala și de Est

- Presa de stat din Coreea de Nord a invinovatit marti Israelul ca provoaca varsarea de sange in Gaza, transmite Reuters, observand ca este prima luare de pozitie a Phenianului in privinta conflictului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, noteaza Agerpres.Cotidianul Rodong Sinmun,…

- Portofelul a fost și este in continuare unul dintre cele mai utilizate accesorii atat in randul femeilor, cat și in randul barbaților. De-a lungul istoriei, inca de cand a aparut moneda, oamenii erau in cautarea unei modalitați de a-și transporta banii. Mai intai au utilizat pungi pentru monede, ca…