Stadionul clubului englez Tottenham Hotspur a fost vandalizat luni seara, iar o persoana a fost arestata pentru incident, a anuntat clubul londonez.

Stadionul inaugurat in 2019 si care a costat 1,2 miliarde de lire sterline, a suferit deteriorari semnificative, pagubele fiind estimate la cateva sute de mii de euro. Vizata a fost incinta stadionului, cel mai mult avand de suferit gazonul arenei. O persoana a fost arestata in urma incidentului. „Putem confirma ca o persoana a fost arestata pentru prejudiciu penal in urma unui incident petrecut luni seara”, a scris clubul intr-un comunicat de presa…