Civilii ucraineni au făcut un scut uman în jurul tancurilor rusești. Imaginile care fac înconjurul lumii VIDEO Ți se face pielea de gaina. Sute de ucraineni neinarmați au forțat tancurile rusești sa se opreasca, blocandu-le calea la periferia orașului de granița Koryukivka. Cu lacrimi curgandu-le pe obraji, cetațenii Ucrainei au format un scut uman pentru a-i opri pe militarii ruși. Imaginile emoționante au devenit virale in doar cateva secunde. Cațiva civili din […] The post Civilii ucraineni au facut un scut uman in jurul tancurilor rusești. Imaginile care fac inconjurul lumii VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

