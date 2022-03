Locuitorii din mai multe orașe cucerite de ruși protesteaza in strada. Așa s-a intamplat la Herson, Melitopoli, Novoposkov! Herson este primul oraș mai mare ocupat de ruși. In Herson, forțele rusești planuiesc sa proclame „Republica Populara Herson”, susține Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din cadrul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, potrivit Unian. Autoritațile din Ucraina spun ca pe 4 martie, in Piața Libertații din Herson, invadatorii ruși „vor flutura steaguri ale Federației Ruse și vor striga ca Herson este „Republica Populara Herson”. In acest scop sunt aduse…