Civilii din Lituania strâng bani să cumpere o dronă militară pentru Ucraina, în valoare de 5 milioane de euro Sute de lituanieni se asociaza pentru a cumpara o drona militara avansata pentru Ucraina in razboiul acesteia impotriva Rusiei, in semn de solidaritate, scrie Reuters. Aproximativ 3 milioane de euro au fost stranși de lituanieni in doar trei zile, din cele 5 milioane de euro necesare, cumpararii unei drone avansate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de lituanieni s-au asociat pentru a cumpara o drona militara avansata pentru Ucraina, in semn de solidaritate cu țara vecina aflata anterior sub dominația Moscovei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Japonia iși va dubla ajutorul pentru Ucraina la 600 de milioane de dolari, intr-o acțiune coordonata cu Banca Mondiala, pentru a susține necesitațile financiare pe termen scurt ale țarii afectate de invazia Rusiei, a declarat joi premierul Fumio Kishida, conform Reuters. Fii la curent cu cele…

- Presedintele american Joe Biden a dat vina pe razboiul Rusiei din Ucraina pentru recenta crestere a preturilor la alimente pe plan mondial, cu prilejul unei vizite la o ferma din statul Illinois, unde a promis ajutor pentru agricultorii tarii, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Fii la…

- NATO ar trebui sa iși sporeasca desfașurarea de trupe in Lituania și in alte zone de pe flancul estic al Europei, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, i-a spus vineri președintele Lituaniei ministrului german de externe in timpul unei intalniri la Vilnius, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Uniunea Europeana a anunțat ca va acorda o noua finanțare umanitara in valoare de 50 de milioane de euro pentru a-i sprijini pe civilii afectați de invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ucraina poarta discuții cu Romania pentru a-și expedia exporturile de produse agricole prin portul romanesc Constanța de la Marea Neagra, in condițiile in care invazia Rusiei a blocat porturile ucrainene, a anunțat miercuri Ministerul ucrainean al Agriculturii intr-un comunicat, potrivit Reuters.…

- Parlamentul Lituaniei a instituit, joi, o stare de urgenta mai stricta cu privire la invazia Rusiei in Ucraina, limitand astfel dreptul la libera exprimare si la libertatea de intrunire pasnica, noteaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia se asteapta ca o noua runda de negocieri cu Ucraina sa aiba loc intr-un viitor "foarte, foarte apropiat", a declarat luni la televiziunea de stat rusa negociatorul rus, Leonid Slutki, dupa ce o a treia runda de discutii s-a incheiat luni seara in Belarus, relateaza Reuters. Fii la curent…