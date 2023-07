Stiri pe aceeasi tema

- Mercenarii ruși din Grupul Wagner i-au invațat pe soldații și militanții africani cum sa iși tortureze și stranguleze prizonierii și, chiar, sa ii arda de vii, potrivit unei noi investigații citate de The Telegraph. Grupul fondat de Evgheni Prigojin, care a fost la un pas sa declanșeze un razboi civil…

- Vineri, 2 iunie, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin plangere de catre un barbat de 38 de ani cu privire la faptul ca, in jurul orei 14.00, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu in calitate de polițist local in cadrul Poliției Locale Baia Mare, le-a solicitat unor barbați…

- ISU Vaslui a intervenit, miercuri, pentru salvarea vietii unui copil in varsta de 12 ani, care a fost lovit de un autocamion pe DN 15 D, la intrarea in localitatea Stefan cel Mare. "Victima a fost gasita in stare de inconstienta si cu multiple traumatisme produse in urma accidentului rutier", a transmis…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca i-a respins pe luptatorii despre care spune ca au lansat un atac transfrontalier din Ucraina in regiunea Belgorod si sustine ca a eliminat 70 de militanti, iar pe restul i-a obligat sa se retraga dincolo de granita, relateaza The Guardian. Peste 70 de „teroristi"…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Esmail Khatib, a declarat ca un grup ”terorist” legat de Israel a fost arestat duminica, la granita de vest a Iranului, potrivit agentiei semi-oficiale Nour News, citata de Reuters, potrivit news.ro.”O grupare terorista asociata cu regimul sionist, care a intrat…

- Un adolescent, arestat dupa si-a lovit strabunica in cap cu ciocanul de snitele. Un baiat de 16 ani din Bucuresti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat ca si-a lovit de mai multe ori in cap strabunica in varsta de 86 de ani, cu un ciocan folosit la batut carnea in bucatarie, scrie…

- Doi barbati din judetul Galati au ajuns la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau condus de un sofer beat a lovit o masina stationata in afara partii carosabile, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, pe DJ 251C, in interiorul…

- Transferurile fortate de copii ucraineni spre Rusia echivaleaza cu "genocid", a apreciat joi Consiliul Europei intr-o rezolutie adoptata de Adunarea Parlamentara care reuneste deputati din 46 de tari, relateaza AFP.