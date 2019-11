Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș susține ca desemnarea unui comisar european din partea Romaniei nu poate fi facuta decat de noul guvern, cu acordul președintelui.„E o situație inedita. Noi avem un guvern demis, care nu mai are legitimitatea politica sa desemneze un comisar. Avem o procedura administrativa,…

- "Deciziile CCR sunt obligatorii incepand cu seful statului pana la cetatenaul de rand. Normal ar fi fost ca presedintele sa ia decizia revocarii dupa ce a aparut motivarea CCR. In motivarea Curtii Constitutionale exista termenul imediat. Presedintele trebuie sa fie un model, daca el nu respecta Constitutia…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a afirmat, luni, ca nu ii este frica de depunerea unei motiuni de cenzura in Parlament. "Nu, nu-mi este frica de o motiune de cenzura. Daca nu imi este frica sa merg in Parlament pentru restructurare, daca nu mi-a fost frica sa fac sedinta de guvern si sa…

- Viorica Dancila a spus, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Pitesti, ca nu a primit in scris refuzul presedintelui Klaus Iohannis, dar va decide in Comitetul Executiv National asupra a ce va propune. "Eu cred ca presedintele, in primul rand, nu trebuia sa faca o analiza a fiecarui…

- ''Departamentul Justitiei a lucrat indeaproape cu Ana Birchall si o considera un partener vital si de incredere in lupta impotriva coruptiei. Leadership-ul sau vine intr-un moment vital pentru Romania, unde controversele au ridicat intrebari despre angajamentul Romaniei fata de valorile statului…

- Sectia pentru judecatori a CSM a decis luni eliberarea din functie prin demisie a judecatoarei Dana Girbovan. Dana Girbovan, propunerea premierului pentru functia de ministru al Justitiei, a anuntat, luni, ca a inregistrat la Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii solicitarea…

- Premierul PSD Viorica Dancila, presedinte al Partidului Social Democrat, a anuntat vineri ca, potrivit deciziei Comitetului Executiv National al PSD, Ana Birchall va fi remaniata de la Ministerul Justitiei, portofoliul urmand sa fie preluat de presedintele UNJR, Dana Girbovan. Ana Birchall este propusa,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat vineri ca, potrivit deciziei Comitetului Executiv al PSD, Ana Birchall va fi remaniata de la Ministerul Justitiei, portofoliul urmand sa fie preluat de presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Garbovan. Ana Birchall este propusa,…