Stiri pe aceeasi tema

- Ciutacu a scris un mesaj pe Facebook in care constata ca PSD are un complex de superiorotate. "In privința candidaturii la Cotroceni, PSD continua sa sufere de sine. Elevat vorbind, are un complex de superioritate ale carui rațiuni imi scapa. Daca nu ma inșala memoria, "cel mai mare partid…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, a comentat tensiunile aparute in cadrul CExN al PSD de la Neptun. Potrivit fostului lider al PSD, Gabriela Firea, cea care i-a și cerut demisia ministrului Carmen Dan, este “singura care se salveaza din falimentul in care Liviu Dragnea duce tot PSD-ul.” Victor…

- Prefectul Capitalei va fi audiat marți, in Senat; Parlamentarii așteapta raportul MAI cu privire la abuzurile de la mitingul Diasporei, care nu a ajuns inca la Parlament, a afirmat liberalul Ion Marcel Vela, presedintele Comisiei pentru aparare din Senat. Liberalii solicita demisia de onoare a ministrului…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, la finalul Comitetului Executiv al PSD, ca din declaratiile Gabrielei Firea reiese ca „Liviu Dragnea si Carmen Dan fac politie politica, spionand conversatiile colegilor si subalternilor”, dar si ca „PSD blocheaza proiectele bucurestenilor”. Acesta…

- Gabriela Firea a lansat critici fara precedent la adresa lui Carmen Dan. Primarul a spus ca ministrul ar fi trebuit sa demisiooneze, pentru ca are o mare responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în 10 august, iar în acest sens a atras

- Dragnea, marele absent in perioada post-proteste. Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților pentru data de 20 august, fix in ziua in care a fost convocata o ședința a Biroului Permanent. De altfel, liderul PSD nu a reacționat in mod direct la protestele…

- 'Cateva zeci de mii de romani au venit in Piata Victoriei ca sa transmita un mesaj simplu: nu mai vor penali in functii publice! Ei vor un stat normal, care sa ii respecte! Din pacate, statul condus de PSD-ALDE a decis astazi sa ii gazeze pe cetatenii care protestau in mod pasnic impotriva penalilor.…

- Pe jumatate de ecran, imaginea masinilor arborand steagul Romaniei pe strazile Europei. Pe cealalta, un sef de partid obosit, cu cearcane, incovoiat de resentiment, marind imaginar pensii, pentru ca el si ai lui sa scape de justitie, chiar daca vor fi dovediti vinovati. Cine e acasa si cine e strainul…