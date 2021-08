Ciutacu despre Cîțu: „Ori ești instabil psihic, ori (…)“ Ezitarile și modul in care premierul Florin Cițu a raspuns intrebarilor legate de arestarea sa din SUA l-au iritat pe Victor Ciutacu. Jurnalistul susține ca in momentul in care nu știi raspunsuri la foarte multe intrebari legate de un eveniment petrecut in viața ta e semn ca ”ori ești instabil psihic, ori ești iresponsabil”. Iohannis și Cițu, fotografiați impreuna, zambind Iata postarea jurnalistului: „- Nu stii ce ai baut – Nu stii daca ti-au pus catuse – Nu stii cat ai stat jos – Nu stii de unde ai imprumutat bani de avocat – Nu stii daca i-ai mai dat inapoi – Nu stii pe ce speta ai mai avut… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

