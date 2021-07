Stiri pe aceeasi tema

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca solicitarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1 pentru declararea starii de alerta este inca in analiza. Prefectul a mai spus in conferința de presa transmisa de Digi24 ca pe raza Sectorului 1 sunt…

- Comisarii din cadrul Garzii de Mediu Hunedoara au dispus sistarea activitații in cazul a doi agenți economici, dupa ce s-a constata faptul ca aceștia nu respecta legislația privind protecția mediului. In plus, au fost aplicate amenzi și in valoare de 100.000 de lei. In cursul saptamanii trecute,…

- Comisarii Garzii de Mediu Hunedoara desfașoara controale tematice pentru verificarea modului de gestionare a deșeurilor municipale. Aceste acțiuni vor continua pana in luna noiembrie a acestui an. „In perioada 22.06.2021–30.11.2021 comisarii din cadrul Comiariatului Județean Hunedoara al Garzii…

- Mai mulți operatori economici care desfașoara activitați de exploatare forestiera au fost sancționați de comisarii din cadrul Comisariatului Județean Hunedoara al Garzii Naționale de Mediu. Inspectorii de mediu au controlat in cursul anului 2021 mai mulți operatori economici care desfașurau activitatea…

- In urma controalelor efectuate de catre comisarii Garzii Naționale de Mediu alaturi de polițiști din cadrul Poliției de Frontiera și de reprezentanții ANAF, in cadrul operațiunii VEGHE II, in punctul de trecere a frontierei Nadlac, au fost identificate 6 transporturi suspecte de marfuri/deșeuri cu…

- Cheile Madei din apropiere de Geoagiu ofera un peisaj de vis celor care aleg sa viziteze zona. Cheile Madei este o arie naturala protejata de interes național situata in partea sud-estica a Munților Metaliferi, in județul Hunedoara, pe teritoriul comunei Balșa, la circa 12 km distanța de orașul Geoagiu,…

- Comisarii Garzii de Mediu Hunedoara au efectuat verificari pe mai multe cursuri de apa din județ. Acțiunile au avut loc cu participarea reprezentanților Apelor Romane și ai Garzii Forestiere. „In conformitate cu prevederile Ordinului Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, in perioada…

- Un barbat din Deva a fost amendat cu 20.000 de lei si i-a fost confiscata masina dupa ce a fost surprins de Politia Locala si Garda de Mediu in timp ce descarca ilegal moloz pe un teren agricol, la marginea municipiului, a informat miercuri Primaria Deva. Politistii i-au dat barbatului…