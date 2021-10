Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 95% dintre probele de ciuperci salbatice colectate in Germania in ultimii sase ani au prezentat inca un nivel de contaminare radioactiva in urma dezastrului nuclear de la Cernobil din 1986, acesta nedepasind insa limitele legale, a anuntat vineri autoritatea germana de reglementare in domeniul…

- Germania este unul dintre partenerii principali ai Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de catre șeful statului Maia Sandu, dupa intrevederea cu președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier, aflat intr-o vizita de lucru la Chișinau.

- LOCURI DE MUNCA IN CEHIA /PRAGA ȘI GERMANIA / STTUTGART, MUNCHEN, BERLIN , FRANKFURT. SALAR INCEPAND DE LA 1100E la 3000E NETO (in funcție de calificare și cunoștințe de limba germana) Tel: +40744184190 / +40745848031 / +420724 801 977 Angajam muncitori calificați (ASISTENȚI MEDICALI, PERSONAL…

- Rezultatele parțiale ale alegerilor din Germania arata un ușor avans al social democraților. Candidatul SPD, Olaf Scholz, a declarat deja ca are un mandat clar de a forma guvernul.

- Ce urmeaza dupa alegerile din Germania? „The Economist” vorbește despre incurcaturile pe care Angela Merkel le lasa in urma. Și face referire la faptul ca guvernul ei a neglijat prea multe probleme, atat la nivel național, cat și internațional. Potrivit The Economist, in timp ce Angela Merkel se pregatește…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale acordului nuclear iranian ar urma sa participe in aceasta saptamana la o reuniune in New York, in incercarea de a relansa negocierile ce vizeaza revenirea Statelor Unite in acest pact, informeaza AFP. "Vom avea, fara indoiala, o intalnire a comisiei mixte…

- Franța, Germania și Regatul Unit și-au exprimat joi «marea ingrijorare» legata de recente informații ce confirma o accelerare a programului iranian de imbogațire a uraniului – evidenta violare a angajamentelor luate de Teheran prin tratatul nuclear internațional de la Viena. Evocand rapoarte ale Agenției…