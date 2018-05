Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 116 persoane au murit in ultimele zile in India in urma unor intemperii puternice, bilant cauzat in principal de furtuni de nisip care au fost printre cele mai violente din ultimele decenii, relateaza AFP joi.Cel putin 102 persoane au murit din cauza vanturilor care au suflat cu…

- Marea majoritatea a victimelor au suferit rani minore, fiind externate la scurt timp dupa ce au fost examinate de doctori, a declarat un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta iraniene. Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 9 kilomteri de orasul Sarpol-e Z̄ahab din Iran si 78 de…

- Cel putin 38 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in vestul Iranului, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin48 de persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . UPDATE 9:14 Cel puțin 48 de persoane au murit, alte zeci sunt disparute Cel putin 48 de persoane au murit in incendiul produs…

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo,…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei. Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton. Podul pietonal fusese instalat sambata, in cadrul unui proiect…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press.