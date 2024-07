“Ciuleandra” Boehm și Misha Miller duc tradiția mai departe de granițe Poate ca “Ciuleandra” este o melodie la care nimeni nu se așteapta sa fie reinterpretata in limba engleza, insa Boehm și Misha Miller demonstreaza ca este nevoie de creativitate pentru a aduce hit dupa hit! Piesa iubita de romani o sa fie apreciata și de straini cu aceasta varianta, care o sa fie ascultata și peste granițe. “Ciuleandra” a fost compusa intr-un camp organizat de Roton Music in urma cu un an. La piesa au lucrat cei doi artiști, alaturi de Bastien. Piesa a fost cantata in avanpremiera in Piața George Enescu, la meciul pe care Romania l-a dus impotriva Slovaciei. “Suntem super entuziasmați… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

