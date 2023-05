Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Srichand Hinduja, "patriarhul" celei mai bogate familii din Regatul Unit, a murit la varsta de 87 de ani, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, citat de AFP."Cu mare tristete, va anuntam decesul tatalui nostru, SP Hinduja", a precizat purtatorul familiei intr-un comunicat de presa.…

- Activistul anti-apartheid olandez Klaas de Jonge, care s-a refugiat in ambasada Olandei din Pretoria timp de doi ani pentru a scapa de regimul de apartheid din anii 1980, a murit vineri, la varsta de 85 de ani, a informat presa olandeza, citata sambata de AFP.El suferea de cancer de prostata in stadiu…

- In varsta de 43 de ani, femeia s-a vaccinat a treia oara cu Pfizer in decembrie 2021. In cele 40 de minute de observație la clinica, ea nu a prezentat niciun efect advers.I s-a facut rau a doua zi dimineața și s-a dus la Spitalul General din Singapore unde a decedat. Femeia a declarat la spital ca nu…

- Un barbat de 69 de ani a pierdut ieri, 14 martie, cunoștința intr-un troleibuz din capitala. „Pacientul a fost preluat de membrii echipei cu continuarea masurilor de reanimare cardio-respiratorie și cerebrala in ambulanța conform protocolului clinic. Din nefericire, masurile de resuscitare efectuate…

- O persoana a decedat, iar o alta a fost ranita, dupa ce un ATV s-a rasturnat, duminica seara, pe raza localitatii Talea, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, citat de Agerpres. Conform sursei citate, accidentul s-a petrecut pe DJ 206, la Talea. Din primele date de la fata locului,…

- Lumea muzicala e in doliu! Un celebru artist a murit in timpul unui festival, pe scena. Momentul a fost filmat, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Rapperul avea 28 de ani.

- Un incident tragic a avut loc in Spania, in cursul zilei de marți, 28 februarie. Pelayo Novo (32 de ani), fost jucator la CFR Cluj pentru o scurta perioada, in 2017, a murit dupa ce a fost calcat de tren.Pelayo Novo a inceput fotbalul la Oviedo, apoi a mai trecut pe la Elche, Cordoba și Lugo, inainte…

- Un barbat de 87 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei cladiri din Cluj-Napoca. La data de 24 februarie, in jurul orei 22,50, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc, pe bulevardul 21 Decembrie…