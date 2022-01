Ciudăţeniile lumii cuantice Camp cuantic (reprezentare grafica). Vibrația campului, cand atinge o anume energie, devine ceea ce numim „particula” Gasiti aici o introducere in universul particulelor elementare si al legilor care guverneaza aceasta lume aparent inaccesibila observatorului uman. In cele ce urmeaza puteți vedea cateva exemple care sa contureze intrucatva ideea ca avem de a face cu un microunivers ale carui reguli sunt in afara perceptiilor si capacitatilor de intelegere ale omului. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

