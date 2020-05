Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri, ca ii este dor de viata de dinainte de pandemie si a reiterat ideea ca revenirea la o viata cat mai normala depinde de fiecare dintre noi. Vela a afirmat insa ca aceasta pandemie ar putea fi momentul redescoperirii noastre si a Romaniei.

- Ramona Olaru și Cuza formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri de la noi. Cei doi iși bucura fanii cu filmulețe amuzante mai tot timpul, insa relația lor ar putea sa devina una serioasa și chiar sa apara și un copil.

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei au impiedicat pregatirea unor atentate teroriste in orașul Ekaterinburg, anunța RIA Novosti. © REUTERS / Benoit TessierTeroare in plina Pandemie: Atac sangeros in Franța - morți și raniți Comitetul Național Antiterorism…

- Dezbaterea asupra modului in care tarile europene isi stabilesc modelul iesirii din criza nu este decat partial bazat pe considerente strict sanitare, asa cum au fost atat de neplacutele decizii care au impus o carantina din ce in ce mai greu suportabila, psihologic si economic, scrie Cristian Unteanu…

- Alex Mitriți, fan patimaș al baschetului nord-american, facand colecție de maiouri ale echipelor din NBA, traiește in Manhattan, in inima unul stat cu peste 172.000 de cazuri de coronavirus și aproape 8.000 de morți Alex Mitrița, 25 de ani, e la NY City FC din 4 februarie 2019. Atunci a semnat un contract…

- Virusul SARS-CoV-2 se transmite in principal pe cale respiratorie, dar si prin contact fizic, iar "linia frontului" se afla adeseori la noi in casa, constand in obiecte cu utilizare zilnica. Jurnalistii de la AFP au publicat miercuri un articol despre "inamicii din interior" - de la butonul ascensorului,…

- ■ apelul pietreanului care si-a ucis fiul de 16 ani si soacra a fost respins si ramine cu pedeapsa detentiei pe viata ■ dupa dubla crima, el a incendiat casa ■ inculpatul a fost obligat la plata unor daune de 1,8 milioane de euro ■ Florin Petrache, de 60 de ani, din Piatra Neamt, cel […] Articolul Neamt:…

- Dubla aniversare pentru fostul președinte Ion Iliescu. Și el, și soția lui, Nina Iliescu, implinesc, la o zi distanța, 90 de ani. Fostul președinte a povestit pentru TVR cum iși sarbatorește ziua de naștere.