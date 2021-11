Ciudățenii în dosarul blocului nou de la „Familial”: judecătorii Curții de Apel l-au întors din drum Acestia desfiintasera autorizatia de construire a blocului de doua etaje din cartierul Alexandru, dar Curtea de Apel nu a fost de acord si urmeaza rejudecarea. Magistratii Curtii de Apel s-au dat peste cap pentru a trimite dosarul „Familial" spre rejudecare. Judecatorii au considerat ca instanta inferioara a acordat prea multa atentie plangerilor locatarilor din zona, fara a lua in considerare argumentele aduse de municipalitate si de fosta Familial Restaurant SA. Lipsa de la dosar a unor documente ce ar fi trebuit prezentate de beneficiara autorizatiei de construire a fost si ea interpretata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

