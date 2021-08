CIUDĂȚENII – Azi ești director de școală, maine nu mai ești Ciudațenii prin școlile din Maramureș. Azi poți fi director, e drept pe hartie, iar maine locul iți este luat de altcineva. Spre exemplu, miercuri seara, 18 august, se publica pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș lista 1 cu directorii unitaților de invațamant din județ care iși vor intra in drepturi de la 1 septembrie. Pentru ca, peste noapte, din motive pe care speram sa ni le comiunice reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, joi diminața, adica 19 august, este schimbata lista 1 cu lista 2. Cu precizarea ca, deși cele doua documente sunt datate identic și au numar de inregistrare… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele oficiale venite de la nivel de județ legat de pandemia de coronavirus ne arata clar ca avem o creștere a numarului de persoane care sunt internate in spital cu coronavirus. Daca luna trecuta au fost zile cand aveam doua persoane internate, acum am ajuns la 16, iar numarul continua sa creasca…

- Inceputul noului an școlar coincide de aceasta data cu data la care primarul de Baia Mare și-ar putea afla sentința in dosarul in care este judecat de o buna bucata de vreme pentru infracțiunea de luare de mita. Asta dupa ce azi, 11 august, toata lumea aștepta pronunțarea sentinței in acest caz de catre…

- Nu sunt deloc puține cazurile in care polițiștii opresc indeosebi la sate șoferi care de fapt nu sunt șoferi. Adica urca la volan fara sa fi facut vreodata școala de șoferi. Și dupa ce sunt prinși au de suferit. Așa s-a intamplat in noaptea de 3 spre 4 august, cand polițiștii Secției 4 Leordina au oprit…

- Din 3 iulie a intrat in vigoare directiva europeana prin care este interzisa comercializarea betisoarelor, farfuriilor, tacamurilor din plastic, a paielor pentru bauturi, paharelor si caserolelor din plastic sau polistiren expandat. Poate unii dintre noi nici nu au observat acest lucru, insa avem alternative.…

- Un nou accident de circulație care pune sub semnulș intrebarii capacitatea de a conduce mașini a celor mai tineri. De data aceasta vorbim de un accident de circulație produs pe Bulevardul Independenței din Baia Mare, o fetița de doar 2 ani fiind lovita de o mașina condusa de o șoferița de 20 ani. „La…

- Polițiștii Biroului Rutier au dispus reținerea șoferului care a provocat accidentul din weekend de la Mall pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Va reamintim ca vorbim de un tanar de 20 de ani din Buciumi, care a intrat pur și simplu cu BMW-ul in oamenii…

- Lista solicitanților aprobați in cadrul Programului național de inlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, publicata la inceputul acestei saptamani, cuprinde și numeroși maramureșeni. Vor primi cei 400 de lei persoane din Baia Mare,…