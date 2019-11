Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism cu numere de Romania ce pare gaurit de gloanțe, abandonat de aproape o luna de zile pe marginea unei șosele din Germania, le da mari batai de cap autoritaților nemțești. Autoturismul marca Ford, inmatriculat in Brașov, sta abandonat pe marginea șoselei B101 ce leaga Freiberg de Grosschirma…

- Autoritatile franceze au arestat 10 romani, „adevarati pirati ai soselelor”, care au speriat Europa cu modul in care reuseau sa sparga camioane… in timp ce acestea se aflau in mers pe sosea. „Adevarati pirati ai strazilor, capabili sa repereze un camion care li se pare interesant chiar de la iesirea…

- Un barbat scos de sub urmarire penala in Romania, a fost condamnat de un Tribunal din Germania pentru ca a comis mai multe violuri. Autoritatile de la Berlin au cerut ca individul sa fie transferat in...

- Marcel Raducanu implinește, luni, 65 de ani. Fostul internațional roman traiește din 1981 in Germania, la Dortmund. Cel care a fost desemnat Fotbalistul Anului 1980 in Romania și-a sarbatorit ziua de naștere acasa, impreuna cu familia. Asta și pentru ca o durere la coloana nu-i da pace de ceva vreme.…

- Urmarire ca in filme in Germania, unde o mașina de lux inmatriculata in Romania a fost implicata. Oamenii legii au fost nevoiți sa urmareasca mașina peste 70 de kilogmetri. Autoturismul...

- Un tanar de 24 de ani, din Romania si o femeie de 28 de ani, din Republica Ghana, au incercat sa iasa ilegal din tara, cu documentele de identitate ale altor persoane. Amandoi s-au prezentat la control in același punct de frontiera: Nadlac II Autostrada, insa la o zi diferența. Tanarul de 24 de ani…

- Situatie incredibila la cel mai mare aeroport din Romania! Un sofer si-a abandonat masina intr-o zona interzisa in apropierea terminalului de la Otopeni. Aceasta este una aglomerata, unde traficul la orele de varf devine un calvar.