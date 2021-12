Ciudățenie: Dinte crescut în nara dreaptă! In urma unei intervenții chirurgicale, medicii au extirpat un dinte ectopic de 14 milimetri, crescut in nasul unui pacient. Un barbat in varsta de 38 de ani nicio clipa nu s-a gandit la acest diagnostic. El acuza dificultați de respirație cu nara dreapta. Barbatul nu suferise de vreun traumatism și nu prezenta nicio anomalie. Dupa mai multe investigații, echipa medicala a identificat care este cauza. Potrivit informațiilor referitoare la acest caz, publicate in New England Journal of Medicine, barbatul suferea de congestie nazala și avea dificultați de respirație Și, totuși, care era cauza? Pacientul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

