- Trei dintre pacientii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, confirmati sau suspectati de COVID-19, se afla la Sectia de Terapie Intensiva, in stare grava sau critica, a precizat luni conducerea institutiei. Potrivit managerului Andras Nagy Robert, in spital sunt internate 19 persoane diagnosticate…

- Patru pacienți ai Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia au fost confirmați cu COVID-19 in cursul zilei de 02.04.2020 in urma analizelor efectuate in cadrul Laboratorului Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba. Este vorba despre doi barbați, in varsta de 85 și 40 de ani, respectiv de doua…

- Un numar de 19 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, cu cinci mai multi decat in ziua precedenta, a informat joi conducerea institutiei. „Primul caz confirmat care a ajuns in spitalul nostru a…

- Un numar de 14 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dintre care 7 sunt cadre medicale, a declarat, miercuri, conducerea institutiei. Potrivit directorului medical, dr. Rosu Matyas, doi dintre pacienti prezinta semne de pneumonie,…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a elaborat un nou Plan operativ pentru primirea pacientilor suspecti sau confirmati cu COVID-19, care, prevede, printre altele, ca acestia vor fi internati si tratati in cladirea sectiei de Boli Infectioase, precum si in corpul principal. „Am avut o sedinta…

- Unul dintre cei cinci medici diagnosticati cu COVID-19, de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a postat un mesaj pe pagina sa de socializare prin care le cere pacientilor si celorlalte persoane care au intrat in contact cu el in ultimele doua saptamani sa se autoizoleze si sa anunte…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Covasna, a confirmat, duminica, faptul ca unul dintre angajati a fost diagnosticat cu noul coronavirus COVID-19, noteaza Agerpres citand un comunicat de presa al unitații medicale. Printre primele masuri luate in urma infectarii unui angajat…

- Testele efectuate de Institutul „Matei Bals” din Bucuresti releva ca pacientul internat zilele trecute la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa ce s-a intors din Italia, nu este infectat cu noul coronavirus. „Va informam ca in cazul pacientului din Sfantu Gheorghe, internat si izolat…