Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a votat marti, in calitate de prim for legislativ sesizat, propunerea de modificare a Codului de procedura penala (Cpp) in acord cu decizia Curtii Constitutionale potrivit careia hotararea judecatoreasca trebuie sa fie motivata la data pronuntarii.

- The Senate voted on Tuesday, as the first notified legislative chamber, a legislative proposal to amend the Code of Criminal Procedure in line with the ruling of the Constitutional Court according to which a court ruling has to be provided the reasoning behind it at the date of its issuing. The…

- Senatul a votat marti, in calitate de prim for legislativ sesizat, propunerea de modificare a Codului de procedura penala (Cpp) in acord cu decizia Curtii Constitutionale potrivit careia hotararea judecatoreasca trebuie sa fie motivata la data pronuntarii. Propunerea legislativa, care a intrat pe 28…

- Senatul a adoptat marti, 4 mai, in calitate de prim for sesizat, in procedura de urgenta, modificarea Codului de procedura penala. Astfel, prin raportul favorabil cu amendamente al Comisiei juridice a fost majorat la 120 de zile termenul maxim in care instanta trebuie sa pronunte decizia intr-un proces…

- Senatul ar putea dezbate si vota marti, in calitate de prim for sesizat, propunerea legislativa de modificare a Codului de procedura penala (Cpp), in acord cu decizia CCR din 7 aprilie, potrivit careia hotararea judecatoreasca trebuie sa fie motivata la data pronuntarii. Propunerea legislativa, care…

- Senatul ar putea dezbate si vota marti, în calitate de prim for sesizat, propunerea legislativa de modificare a Codului de procedura penala (Cpp), în acord cu decizia CCR din 7 aprilie, potrivit careia hotarârea judecatoreasca trebuie sa fie motivata la data pronuntarii, noteaza Agerpres.…

- Propunerea legislativa, care a intrat miercuri in circuitul parlamentar, este initiata de senatorii Anca Dragu USR PLUS , Alina Gorghiu si Iulia Scantei PNL si deputatul Ioan Cupsa PNL . Ministrul Stelian Ion a apreciat ca proiectul de act normativ ofera "o noua viziune asupra drepturilor justitiabililor.Comisia…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat ca varianta unei propuneri legislative pentru modificarea Codului de procedura penala care sa fie in acord cu decizia CCR referitoare la motivarea hotararilor instantelor la data pronuntarii a fost aleasa in locul unui proiect al Ministerului Justitiei…