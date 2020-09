Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Merlan (ACS Heniu Prundu Bargaului) a fost una dintre jucatoarele care s-au remarcat in etapa a doua din Liga 1 feminin. La doar al doilea sau meci jucat dupa o pauza de aproape un an și jumatate, „Mitzy” a reușit un „poker” (4 goluri) in partida jucata de echipa sa in compania celor de la…

- Luni, 21 septembrie, pe stadionul „Municipal" din Miercurea Ciuc s-a disputat penultimul meci din runda a 4-a a Ligii a II-a de fotbal, intre echipa locala AFK Csikszereda și FC Petrolul Ploiești (FOTO). Intalnirea a revenit oaspeților, cu rezultatul de 1-2. „Lupii galbeni" au avut un avantaj de doua…

- Algerianul Rachid Bouhena, de la Sepsi OSK Sf.Gheorghe, face parte din echipa etapei cu numarul 3 a Ligii I de fotbal, anunțata, astazi, de Liga Profesionista de Fotbal. Potrivit site-ului oficial al LPF, Buena a aratat in meciul de Giurgiu, cu Astra, incheiat la egalitate 2-2, atitudine de capitan,…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Aerostar Bacau, in prima etapa a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Citește și: Raluca Turcan ii raspunde prin ricoșeu lui Rareș Bogdan: 'Vedem demagogie și oportunism politic' Unicul gol al meciului a fost…

- Formația harghiteana s-a impus, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, in fața nou-promovatei ACSF Comuna Recea Maramureș, intr-un meci din prima etapa a Ligii secunde de fotbal, ediția 2020-2021. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bara Levente, in minutul 30. Alte rezultate consemnate, sambata,…

- Vineri, 21 august, a inceput ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal cu intalnirea de la Pitești, dintre echipa locala FC Argeș și FC Botoșani, confruntare la finele careia oaspeții s-au impus cu rezultatul de 3-2. Sambata, 22 august, s-au disputat trei meciuri: FC Viitorul Constanta – UTA Arad 1-1, Sepsi…

- Edit Miklos, o glorie a schiului alpin din Romania și Ungaria, a fost revocata de la conducerea Federației maghiare de schi. Hirado, fluxul de știri in limba romana al agenției MTI, da detalii...

- Prin PUG terenurile unor cetațeni din Targu Mureș au fost declarate neconstruibile pentru a se realiza o strada de legatura intre alte doua strazi: B-dul 1 Decembrie 1918 și strada Livezeni. Reclamanții sunt proprietarii a doua terenuri din Targu Mureș, ce impreuna insumeaza o suprafața de aproximativ…