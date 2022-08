Societatea cu raspundere limitata care sa realizeze microproiectare urbana si peisagistica va permite o mai buna coordonare si etapizare a investitiilor, dar si reducerea costurilor si a timpului de proiectare, afirma primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Edilul subliniaza ca va fi vorba despre o mica firma (cel mult 15 angajati), “puternica in angrenajul institutional”, cu un CA profesionist, nepolitizat. Precizarile sunt facute dupa ce edilul a constatat ca propunerea sa, aflata in dezbatere publica, a atras critici in mediul online. “Inteleg neincrederea asta generalizata, dar aceasta firma…