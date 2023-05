Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a revenit cu o solicitare la edilul Capitalei Nicusor Dan de a emite avizul pentur defrisarea copacilor in vederea continuarii lucrarilor la drumul expres Valea Larga, in contextul in care au trecut deja trei saptamani de la cererea initiala. „Sa fie ceva personal cu mine, ma sabotati, desi v-am protejat mandatul si v-am castigat cel putin un an de liniste cand eram presedintele PNL Bucuresti? Sa fie doar nepasare si indolenta? Sa fie neputinta?”, se intreaba Ciucu, citat de News.ro.