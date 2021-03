Stiri pe aceeasi tema

- Numarul clienților ar putea fi limitat in centrele comerciale, declara primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL). El spune ca in acest moment nu este nevoie de o carantina in București. Primarul ar vrea ca bisericile sa ramana deschise de Paște, cu anumite condiții. Citește și: Mihai Margineanu:…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri, in emisiunea „Buna, Romania!”, cu Radu Buzaianu și Razvan Zamfir, ca nu știe ce sunt aceia pensionari speciali. Intrebat de Zamfir daca e adevarat ca a angajat un „pensionar special” la Poliția Locala Sector 6, in persoana lui Marian…

- UPDATE: Reprezentantii Ministerului Mediului au explicat, pentru News.ro, ca actiunile din cele doua sectoare ale Capitalei au avut loc aproape simultan. UPDATE: ” Prima masina confiscata vreodata in Bucuresti pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii / demolari. Deci, se poate.…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca a fost confiscata prima masina pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii sau demolari, scrie Agerpres. "Prima masina confiscata vreodata în Bucuresti pentru transport ilegal de deseuri provenite din constructii / demolari.…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat la RFI ca se simte „extraordinar de frustrat” sa vada cum trece timpul și nu se poate apuca de anumite proiecte, pentru ca nu exista o comunicare cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Liberalul a precizat ca are mare incredere in acesta, dar…

- Primarul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, anunța ca Primaria este imprumutata pana aproape de plafonul maxim. El spune ca fostul primar a facut imprumuturile anul trecut, in scop electoral, și anunța ca se va concentra pe atragerea de fonduri europene și pe taierea cheltuielilor inutile.…