Ciucanii, meci dificil la Slatina

- Marți, 4 octombrie, au avut loc primele meciuri ale etapei a 3-a din grupele UEFA Champions League: Ajax Amsterdam – SSC Napoli 1-6 și FC Liverpool – Glasgow Rangers 2-0 – in grupa A, Club Brugge – Atletico Madrid 2-0 și FC Porto – Bayer Leverkusen 2-0 – in grupa B, Bayern Munchen – Viktoria […] Articolul…

- – Este cea de-a 276-a zi a lui 2022. Au mai ramas 89 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele va rasari la ora 7:23 si va apune la ora 18:58. – Astazi este „Ziua Pneumologiei Romanesti", sarbatorita pentru prima data in 2012. Pe plan extern marcam „Ziua Mondiala a Habitatului", sarbatorita in prima…

- Vanatorii de munte de la unitațile din Miercurea Ciuc și Brașov vor participa, in perioada 3 – 14 octombrie, la exercițiul multinațional „SARMIS – OLT 22″. Militarii Brigazii vor executa antrenamente care includ trageri cu munitie reala, deplasari in campul tactic, acordarea primului ajutor in zona…

- FK Miercurea Ciuc a invins, duminica, pe teren propriu, cu 3-0, pe CS Minaur Baia Mare, in ultimul meci din cea de-a 6-a etapa a Ligii secunde fotbal. In urma acestei victorii, harghitenii au urcat pe locul V, acumuland 12 puncte. In primele jocuri ale rundei, disputate vineri și sambata, s-au consemnat…

- Astazi, 03 septembrie, a avut loc cea de-a 5-a etapa a Ligii a doua de fotbal din Romania. Minaur Baia Mare a jucat pe teren propriu impotriva echipei CSM Slatina. Meciul a fost decis in a doua repriza, deoarece la pauza scorul era de 0-1 pentru echipa din sudul țarii. Dar in a doua repriza, […] Source

- FK Miercurea Ciuc a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, pe Gloria Buzau, intr-o partida din cea de-a 4-a etapa a Ligii a II-a de fotbal. In urma acestei victorii, a doua din actuala stagiune, formația ciucana a acumulat 6 puncte și a urcat pe cea de-a 8-a poziție in clasament. In […]…

- – Este cea de-a 213-a zi a lui 2022. Au ramas 152 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele a rasarit la ora 6:02 si va apune la ora 20:53. – Pentru ortodocsi si greco catolici incepe Postul Adormirii Maicii Domnului (Postul Sfintei Marii). La noi se celebreaza „Ziua Inspectoratului General de Aviatie"…

- La sediul Federației Romane de Fotbal, miercuri, a avut loc tragerea la sorți a programului ediției 2022-2023 a Ligii a II-a de fotbal. Viitoarea ediție de campionat va incepe la 6 august, FK Miercurea Ciuc urmand sa intalneasca, in prima etapa, in deplasare, pe Unirea Dej. Runda inaugurala mai cuprinde…