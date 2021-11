Premierul Nicolae Ciuca are in vedere reintroducerea serviciul militar in termen, care nu va mai fi, insa, obligatoriu, ci se va realiza pe baza de voluntariat, iar soldatii vor fi retribuiti. Masura este prevazuta in noul program de guvernare care va fi votat joi. Masura, prevazuta in Programul de guvernare Ministerul Apararii vrea in acest mod sa-si accelereze eforturile pentru consolidarea rezervei umane de personal cu accent pe rezervistii voluntari, dar mai ales prin reintroducerea serviciului militar in termen, care a fost suspendat in 2007, scrie adevarul.ro . Foarte important, acest serviciu…