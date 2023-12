Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca liberalii vor ramane in Guvern, deoarece nu-si permit sa provoace o criza, in conditiile in care, ori de cate ori au aparut disensiuni in interiorul coalitiei, a fost invocata importanta stabilitatii politice, potrivit agerpres.ro. Precizarile au fost facute in cadrul conferintei de relansare a Institutului de Studii […]