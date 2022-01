Ciuca: Vom creste astazi plafonul veniturilor pana la care pensionarii vor beneficia de compensarea cu 90% a medicamentelor

Stiri pe aceeasi tema

- Plafonul veniturilor pana la care pensionarii vor beneficia de compensare cu 90% a pretului medicamentelor se va majora, incepand cu 1 ianuarie 2022, la 1.429 lei/luna, a anuntat, marti, premierul Nicolae Ciuca. „Aproape jumatate de milion de pensionari riscau sa piarda dreptul la compensarea medicamentelor…

