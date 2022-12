Ciucă: Vom cere vot pe aderarea la Schengen, mâine, în Consiliul JAI. Starea de incertitudine nu mai poate continua Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, intr-o declarație de presa la Guvern, ca Romania va cere vot pe aderarea la Schengen joi, in Consiliul JAI, subliniind ca starea de incertitudine nu mai poate continua. Premierul a susținut ca nu exista o justificare reala pentru respingerea aderarii. „Suntem dispuși sa mergem pana la capat inclusiv prin a cere un vot in Consiliul JAI de maine. Starea actuala de incertitudine nu mai poate continua. (…) Vom cere sa se ia prin vot o decizie pentru Romania. (…) Așadar, maine in Consiliul JAI vom merge la vot”. Romania va cere un vot pe aderarea la Schengen la consiliul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

