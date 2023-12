Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a raspuns luni seara, intr-un interviu la Digi24, unor intrebari adresate de liderul PNL, Nicolae Ciuca, pe tema taxelor si a pilonului II de pensii. Aceste intrebari „puse de consultanti” au fost insa o surpriza pentru premier. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, l-a intrebat pe prim-ministru…

- „Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

- UPDATE Premierul Marcel Ciolacu a suspendat sedința de Guvern, dupa discuții aprinse cu ministrul Finanțelor, Marcel Bolos. Proiectul noii Legi a pensiilor va fi aprobat pana la urma in sedinta de Guvern, care a inceput cu o intarziere de peste doua ore. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca in noua…

- Marcel Ciolacu a declarat in deschiderea sedintei de Guvern ca ”categoric, in anul 2024 nu va fi nicio marire de impozite in Romania”. ”Mai mult, stim cu totii ca in cererea de plata numarul 4, este nevoie de o reforma fiscala. Dar, pana la reforma fiscala, astept de la ministrul Finantelor un plan…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca noul impact bugetar calculat pentru noua Lege a pensiilor face ca acest proiect sa fie nesustenabil. Ciuca a explicat ca la un impact bugetar de 55,6 miliarde de lei, deficitul bugetar al Romaniei va crește cu 3%, ceea ce este de neacceptat. „La cifrele anunțate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca nu este o prioritate pentru el in acest moment o eventuala candidatura la Presedintie, intrucat are un job care nu este deloc usor. ”Cred ca provocarile pe care le am acum sunt suficiente in acest moment”, a afirmat Ciolacu. El considera ca…

- In plus, premierul Marcel Ciolacu trebuie sa semneze chiar astazi demiterea secretarului de stat PSD care a initiat amendamentul de nationalizare a fondurilor din Pilonul 2 de pensii, potrivit comunicatului de presa al USR. „Marcel cu Marcel nici macar nu pot sa isi coordoneze minciunile. Marti la…

- „Ce pot sa va spun cu certitudine: nici eu ca lider PSD și premier și nici Nicolae Ciuca ca președinte PNL nu am luat o decizie despre naționalizarea Pilonului 2 de pensii. Mai mult, nici eu nici dl Nicolae Ciuca nu vom lua o decizie privind Pilonul 2 de pensii, cat timp suntem in aceste funcții.In…